VIDEO / NO VAX CONTAGIATO DALL'OSPEDALE DIVENTA TESTIMONIAL DEL VACCINO

Per dare lo sprint alla campagna vaccinale in Abruzzo scende in campo insieme a Maurizio Brucchi un no vax pentito. La prossima settimana sarà testimonial di una conferenza stampa in fase di organizzazione alla Asl. Nel frattempo procede spedita la campagna vaccinale con grandi soddisfazione di tutti perchè i numeri sono sempre più in aumento.

