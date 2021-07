COVID, AUMENTANO I CASI, L'ITALIA ENTRA NELLA QUARTA ONDATA E AD ISRAELE INIZIA LA TERZA DOSE DI VACCINAZIONE PFIZER

Con i nuovi casi di Covid-19 che continuano ad aumentare ogni giorno, l'Italia è entrata nella quarta ondata epidemica. La valutazione arriva dalla Fondazione Gimbe che, nel suo monitoraggio indipendente sulla settimana 21-27 luglio, evidenzia come il numero dei morti a causa dell'infezione in una settimana abbia fatto un balzo in avanti. Un quadro che risente dell'effetto-Delta: pesa la sua maggiore trasmissibilità e il fatto che pure i vaccinati possono contagiare. Vaccinarsi è cruciale per fermare l'emergere di nuove varianti.

Intanto mentre l'Italia deve ancora decidere cosa fare, si apprende che ad Israele stanno vaccinando con la terza dose con Pfizer. Si comincerà da domenica, su base volontaria, per quanti hanno oltre 60 anni e sono già stati immunizzati con due dosi da almeno cinque mesi.

L'efficacia del vaccino, rileva lo studio pubblicato in preprint sul sito MedRxiv, raggiunge il picco durante l'intervallo da 7 giorni a 2 mesi dopo la seconda dose, e diminuisce gradualmente all'83,7% da 4 a 6 mesi, con un calo medio del 6% ogni 2 mesi.