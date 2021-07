AD OTTOBRE, L'ABRUZZO PARTIRA' CON LA TERZA DOSE DI VACCINI

L'Abruzzo raggiugerà l'immunità di gregge tra quattro settimane: il 27 agosto grazie alla vaccinazioni che vanno sempre meglio nella nostra regione. Intanto, si apprende dalla Asl, che da ottobre inizieranno le terze inoculazioni in Abruzzo. Si inizierà in base alle indicazioni nazionali dai fragili. Rimaniamo ancora una tra le regioni italiane più sicure anche se i dati sono in leggero aumento per quanto riguardano i contagi ma comunque sotto controllo.