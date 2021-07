VIDEO / TERZA DOSE DA OTTOBRE PER GLI ABRUZZESI, SI INIZIA DAI FRAGILI. PRENOTAZIONI VACCINI A QUOTA 16 MILA

L'Abruzzo raggiugerà l'immunità di gregge tra quattro settimane: il 27 agosto grazie alla vaccinazioni che vanno sempre meglio nella nostra regione. Intanto, si apprende dalla Asl, che da ottobre inizieranno le terze inoculazioni in Abruzzo e si inizierà dai fragili. Tra i ricoverati ci sono i giovani o che non hanno fatto nessuna dose o ne hanno fatta una soltanto. La Asl uscirà nei prossimi giorni. Oltre 16 mila le prenotazioni in Abruzzo. Si sta cercando di capire anche se e quando saranno chiusi gli hub.

