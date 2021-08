VIDEO / I CONTAGI RISALGONO CON I CLOUSTER FAMILIARI, POCHI I RICOVERI

Anche in Abruzzo le varianti stanno dominando il quadro dei nuovi contagi da Covid 19 ma i ricoveri non sono ancora sulla soglia di allarme. I nuovi positivi sono individuati per lo più all'interno di cluster famigliari e non vaccinati, qualcuno di loro sviluppa polmoniti ma in terapia intensiva al momento in tutto l'Abruzzo sono ricoverate due persone.

