LA ASL HA VACCINATO IL 70% DEI TERAMANI, A LUGLIO QUASI 100MILA DOSI

Nel mese di luglio la Asl di Teramo ha eseguito 96.417 somministrazioni: 18.591 prime dosi e 77.826 seconde. Ad agosto sono previste 2.143 prime dosi che porteranno, entro il 31 del mese, la Asl di Teramo a raggiungere l’80% della popolazione a vaccinarsi con la prima dose.

Il raggiungimento dell’immunità di gregge è previsto per il 7 settembre, a livello regionale.

Intanto nella giornata di ieri, con le 2.564 vaccinazioni eseguite, la Asl di Teramo ha raggiunto il 70,09% dei 301.814 cittadini della provincia di Teramo, pari a 211.541 persone vaccinate con la prima dose. La seconda è stata somministrata a 176.224 cittadini, pari al 58,39% della popolazione Istat.

“Il dato più significativo”, commenta il direttore generale Maurizio Di Giosia, “di quelli riportati nella tabella è relativo alla fascia di popolazione 17-19 anni: ha ricevuto la prima dose il 94,25%, pari a 7.856 giovani. Questo dato è molto importante: unito a quello della categoria 12-16 anni e in aggiunta alla percentuale di personale della scuola, docente e non docente, che arriva al 96% di immunizzati fra coloro che sono iscritti nella piattaforma regionale, ci permette di guardare alla riapertura della scuola con maggiore ottimismo. Il dato sulla volontà dei giovani a vaccinarsi è confermato, peraltro, dal gran numero di ragazzi che in questi giorni si avvicinano al nostro camper per essere vaccinati”.