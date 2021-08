SANITA'/ L'OPPOSIZIONE CHIEDE ALLA ASL L'ABBATTIMENTO DELLE LISTE DI ATTESA E NON SOLO

Da qualche giorno sul tema della Sanità Abruzzese ( e di conseguenza teramana) si odono voci e proclami che vorrebbero tutte le forze politiche allineate al pensiero unico della “priorità al riordino”. Dalle dichiarazioni del presidente della Commissione sanità a quelle del Primo cittadino la questione dell’ubicazione dell’Ospedale teramano pare definitivamente passata in secondo piano, dimenticata o perlomeno subordinata alle scelte logistiche e strategiche relative al livello spettante a ciascuna provincia.

Non è così che si può condurre la partita! L’ubicazione del sito deve avere la priorità, deve costituire il punto fermo da cui partire per poi passare alla riorganizzazione. E, va da se, il sito non può che coincidere con quello attuale di Villa Mosca, che per decine di motivi, ampiamente documentati in precedenti comunicati, si lascia preferire a tutte le altre soluzioni.

Il dibattito deve quindi iniziare avendo come certezza assoluta quella dell’Ospedale a Villa Mosca. Lo stanno chiedendo cittadini, associazioni, esercenti, portatori di interessi, la famosa e troppo spesso dimenticata “società civile”.

A chi continua quindi a parlare in modo astratto di livelli, di aspetti tecnici relativi al contenitore, non possiamo che ricordare che più che il contenitore, importa del contenuto. Chiediamo una sanità più rapida, l’abbattimento delle liste d’attesa, il ricorso solo eccezionale a visite private, personale qualificato. Sono queste, riteniamo, le priorità che interessano i cittadini. E chiediamo che questo salto di qualità in termini di efficienza venga attuato non in un generico sito “nel Comune di Teramo”, come ha pilatescamente affermato D'Alberto, ma nell’attuale sito, Villa Mosca.

I Consiglieri di opposizione presenti in Commissione Sanità

Ciammariconi

Corona

Fracassa

Luzii

Sbraccia