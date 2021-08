UN PIANO PER VACCINARE GIOVANI E NO VAXM, HUB APERTO IL 13 AGOSTO DALLE 9 ALLE 19

L'Abruzzo all'avanguardia sulla campagna di vaccinazione e anticipa di fatto le mosse del governo per raggiungere l'obiettivo dell'immunità di gregge, previsto a livello locale il 2 settembre. Ieri è stato superato il traguardo del milione e seicentomila dosi somministrate e c'è un piano per raggiungere giovani e no vax come l'avvio di maxi campagne pubblicitarie create ad hoc, unità mobili per le vaccinazioni, corsie preferenziali per alcune categorie, attività di supporto da parte di medici di famiglia e pediatri, puntare sulle somministrazioni nelle farmacie.

Il 13 agosto si terrà all’hub vaccinale di Teramo un open day dalle ore 9 alle 19. Tutte le categorie di cittadini venerdì prossimo potranno recarsi all’hub senza prenotazione per vaccinarsi, sia per la prima che per la seconda dose. In particolare, così come raccomandato dal commissario straordinario per l’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo, l’iniziativa è rivolta ai ragazzi in età scolare, della fascia di età 12-18 anni, e a tutti i lavoratori del comparto scuola che non si sono ancora vaccinati o che non hanno completato l’immunizzazione. Inoltre è rivolta al personale tecnico che opera nel settore sportivo in modo, anche in questo caso, di garantire una ripresa in sicurezza delle attività. Saranno a disposizione tutti i tipi di vaccino.