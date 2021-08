VIA ALLA TERZA DOSE PER I FRAGIL: DA OTTOBRE, GLI INSEGNANTI CHIEDONO DI VACCINARSI: PAURA DEL GREEN PASS?

Lo aveva già annunciato ed ora c'è la conferma. A breve si partirà con l'immunizzazione con la terza dose per le categorie dei fragili. Lo ha ufficializzato il referente regionale per i vaccini Maurizio Brucchi d'accordo con quanto deciso dal Governo nazionale e che paesi come Israele hanno già avviato. In vista della chiusura degli Hub, le terze dosi verranno erogate con molte probabilità solo nelle farmacie e dai medici di base. Si dovrebbe partire ad Ottobre. La terza dose sarà fatta con Pfizer o Moderna. Intanto pare si registri un'accelerazione per gli insegnanti che, in vista della riapertura delle scuole, stanno andando a vaccinarsi. Forse il timore delle sanzioni legate al Green Pass ha svegliato le coscienze anche degli insegnanti.