L'ABRUZZO RESTA BIANCA MA ATTENZIONE SIAMO QUASI DA ZONA GIALLA

L'Abruzzo resta in zona bianca con rischio moderato ma per l'Europa siamo già da zona arancione. Il tavolo di monitoraggio del governo, che si è riunito ieri non ha cambiato il colore della regione, salvata dalla bassa percentuale di posti letto occupati in terapia intensiva e nei reparti ordinari. E nonostante questo l'Abruzzo resta dunque senza divieti.

Negli ultimi sette giorni, la provincia di Teramo ha conquistato la maglia nera, sforando ampiamente il limite previsto per la zona gialla (75 casi in media ogni 100mila abitanti). Seguono L'Aquila e Pescara rispettivamente con 50 e 46 casi ogni 100mila abitanti. Ci pensa la provincia di Chieti a tenere basso il dato medio della regione, con 38 casi ogni 100mila abitanti nell'ultima settimana.