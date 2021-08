IN ABRUZZO STADIO GRATIS PER I GIOVANI CHE SI VACCINERANNO. SONO 200 GLI OPERATORI SANITARI TERAMANI CHE NON SONO ANCORA IMMUNIZZATI E CI SONO I NOMI

Per convincere i giovani abruzzesi abruzzesi, dai 12 ai 19 anni a vaccinarsi e a recarsi liberamente e senza prenotazione negli hub, la Regione, sta pensando di regalare biglietti per gli ingressi agli stadi. Se vieni a vaccinarsi ti premio è questo il senso dell'iniziativa che sarà presto presentata, sullo stile di quanto accade negli Usa dove se ti vaccini ti regalo 100 euro. Altre iniziative di tipo culturali sono al vaglio della stessa Regione anche per i professori che continuano a resistere al vaccino. L'Abruzzo al momento è al quarto posto in Italia per immunizzazione e l'iimmunità di gregge è sempre l'obiettivo da raggiungere al più presto. E adesso si scopre che gli operatori sanitari non ancora vaccinati che lavorano nel comprensorio della Asl di Teramo e contro i quali ancora non vengono assunti provvedimenti sono 200.