VIDEO / COVID / 16 RICOVERATI A TERAMO... 14 SONO NOVAX

Ieri 868 tamponi e 52 positivi e soprattutto si tratta di persone lungo la costa. I positivi complessivi sono 637 e di questi 144 hanno fatto entrambe le dosi, 71 una sola dose e 432 non sono vaccinati. Nessuno in terapia jntensiva, 16 sono ricoverati in ospedale di cui 14 non vaccinati. Lo ha detto il direttore generale della Asl di Teramo Maurizio Di Giosia durante la conferenza stampa :"Chi è vaccinato non finisce in Rianimazione e se succede sono pochissimi i casi" La gente si prenota pochissimo ora, nonostante le tantissime iniziative: obbligo della vaccinazione o green pass sono le uniche vie di uscita. Brucchi:"Dai 12 ai 19 anni abbiamo vaccinati oltre 70% con una dose pari a più di 16mila ragazzi. Con questa iniziativa miriamo a raggiungere il.100%" Resta il problema del 10% degli operatori sanitari che non si vuole vaccinare

ASCOLTA IL DIRETTORE SANITARIO MAURIZIO BRUCCHI