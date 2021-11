COVID, A TERAMO RAGGIUNTA L'IMMUNITA' DI GREGGE, LA ASL E' PRONTA A VACCINARE GLI INSEGNANTI

All'hub teramano si viaggia con 800-1000 dosi inoculate al giorno. A Teramo è stata già raggiunta l'immunità di gregge. Segnatamente in provincia si è all'87,82% per la prima dose e all'80,29 per la seconda. Gran lavoro si sta facendo con l'uso degli anticorpi monoclonali, ben 108 ad oggi. Il Direttore Sanitario della Asl di Teramo, Maurizio Brucchi intanto evidenzia che «le terze e le seconde dosi le stiamo facendo, per le prime siamo quasi alla conclusione: c'è intenzione per le terze di allargare al mondo della scuola, personale docente e non docente».