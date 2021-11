'IN ABRUZZO CONTAGI IN AUMENTO MA LONTANI DA SOGLIA D'ALLARME'

"In ABRUZZO, negli ultimi giorni, abbiamo assistito ad un aumento dei contagi che fortunatamente non ha

avuto eccessive ripercussioni sul tasso di ospedalizzazione, che resta

in media nazionale: in terapia intensiva è al 5 per cento, un punto

sopra la media italiana; in area medica è al 4 per cento, un punto

sotto. Siamo dunque lontani dalle soglie d'allarme rispettivamente del

10 e del 15 per cento. Anche l'incidenza per 100mila abitanti è

ancora, seppur di poco, sotto la soglia dei 50 casi". Così

all'Adnkronos l'assessore regionale alla Salute, Nicoletta Verì.

"L'andamento dell'epidemia - aggiunge - è in ogni caso costantemente

monitorato dal Dipartimento regionale Sanità e dalle Asl: finora tutti

i focolai sono stati subito individuati, circoscritti e tracciati. La

situazione è dunque sotto controllo, anche se è fondamentale mantenere

alta l'attenzione e rispettare tutti i protocolli di sicurezza

sanitaria su dispositivi di protezione, distanziamento e

igienizzazione. Al momento non ci sono evidenze per l'istituzione di

restrizioni su una o più aree della regione".

"La campagna vaccinale prosegue e siamo tra le Regioni italiane in cui

il numero di vaccinati sulla popolazione residente è tra le più alte.

Sono in corso le somministrazioni delle terze dosi alle categorie già

individuate dalla struttura commissariale ed abbiamo registrato un

aumento, seppur contenuto rispetto ai primi giorni dell'introduzione

del green pass, di richieste per la somministrazione delle prime

dosi".