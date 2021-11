ASL TERAMO/ L'EX PRIMARIO FA RICORSO CONTRO L'ATTUALE PRIMARIO DI PRONTO SOCCORSO A GIULIANOVA: CONTESTATO DI GIOSIA

L'ex primario del pronto soccorso di Giulianova Carmine Galliè, che aveva partecipato al concorso arrivando secondo fa ricorso sulla nomina di Piergiorgio Casaccia diventato primario in questi giorni. I motivi li spiega lui stesso al Messaggero: «Con i miei legali, gli avvocati Poliandri della Cimo e Berardo Cerulli, avevamo inviato una Pec alla Asl. Gli avvocati diffidavano la Asl, nella persona del suo direttore generale, ad una revisione della procedura con il corretto esercizio dei poteri che la normativa primaria e quella contrattuale attribuiscono per il conferimento degli incarichi dirigenziali, chiedendo l'immediato annullamento e la revoca della delibera di nomina. Ora stanno studiando la seconda fase quella del ricorso» di Galliè. Poi aggiunge al Messaggero: «Per carità, nulla contro Piergiorgio che è un caro amico ed è sicuramente il mio erede naturale, e al quale più volte ho detto che era qui il suo futuro, ma sullo svolgimento del concorso abbiamo da contestare e lo faremo. Ho una dignità da difendere e non possono trattarmi così. Non solo, ma, sebbene io vada in pensione a settembre, ho deciso che parteciperò al concorso per primario del Pronto soccorso di Atri, posto lasciato libero da Casaccia. Inoltre viene contestata l'attribuzione da parte di Di Giosia di 4 punti a Casaccia e 3 a Galliè».

Nella foto: Il sindaco Costantini con Casaccia