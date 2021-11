L'ABRUZZO E' INDIETRO RISPETTO ALLE TERZE DOSI E L'HUB DI TERAMO NON PUÒ ANCORA VACCINARE GLI UNDER 60

Continuano a salire i contagi in Abruzzo e anche ieri i nuovi positivi al Covid hanno superato la soglia dei cento giornalieri. Gli esperti del mondo medico-scientifico insistono ancora sull'importanza della vaccinazione, soprattutto per scongiurare feste blindate come lo scorso anno. Intanto il Governo per fronteggiare questa nuova fase, in vista proprio del secondo Natale dell'era Covid, sta puntando sulla somministrazione delle terze dosi a tutti e cerca di accelerare per il completamento del primo ciclo vaccinale per arrivare alla copertura del 90% della popolazione, nuovo target individuato dal commissario all'emergenza per poter alleggerire l'obbligo di green pass. In questo senso l'Abruzzo con 40.223 terze dosi inoculate, pari al 30,9% della platea, risulta indietro rispetto alla media nazionale che arriva al 35% di somministrazioni. Continua a crescere la curva epidemiologica in Abruzzo: sono 6 i guariti e 145 i nuovi positivi registrati ieri, di età compresa tra 3 e 94 anni. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 3.388 tamponi molecolari e 7.973 test antigenici. Non si registrano nuovi decessi.

Al momento rimane impossibile per chi ha meno di 60 anni potersi vaccinare con la terza dose. Il personale presente all'Hub del Parco della Scienza blocca alla porta e non consente l'acceso. Le norme imposte alla asl dal commissario Figliuono sono troppo stringenti, sarebbe proprio il caso di consentire l'ingresso a tutti gli interessati alla vaccinazione, come accaduto nella fase "open" delle prime dosi.