IN FORTE AUMENTO I CASI COVID A CASTELLALTO, IL SINDACO ANNUNCIA LO SCREENING NELLE SCUOLE E PER I CITTADINI

Care concittadine e cari concittadini,

vi scrivo per informarvi che dopodomani, mercoledì 10 novembre, mi sottoporrò al tampone di controllo e, nel caso di esito negativo, potrò finalmente lasciare lo stato di isolamento e tornare a lavorare in presenza sul territorio e nel mio ufficio di primo cittadino.

𝗟’𝗼𝗰𝗰𝗮𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗲̀ 𝘂𝘁𝗶𝗹𝗲 𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗳𝗮𝗿𝗲 𝗶𝗹 𝗽𝘂𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘀𝗶𝘁𝘂𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗻𝗲𝗹 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗼 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼. La quarta ondata di Covid, sta colpendo con forza anche il Comune di Castellalto. A dirlo sono soprattutto i numeri che, ad oggi, 8 novembre 2021, parlano di 41 positivi.

Un aumento dei casi significativo che mi porta a ribadire quanto detto in precedenza con ancora più forza. Dobbiamo lavorare, tutti assieme, per cercare di contenere il contagio. Per questo dobbiamo continuare a rispettare il distanziamento sociale, utilizzare le mascherine (soprattutto al chiuso), evitare gli assembramenti e utilizzare il gel igienizzante. Poche ma importanti regole per evitare che il Covid possa propagarsi in modo incontrollato.

Fondamentale, poi, è il tracciamento. Per questo motivo, già in settimana, organizzeremo con la Asl uno screening nelle nostre scuole che riguarderà anche il personale e, nei prossimi giorni, pianificheremo un controllo riservato a tutta la cittadinanza di Castellalto.

Dobbiamo tornare ad essere rispettosi delle regole. Dobbiamo tornare ad avere più attenzione, soprattutto quando ci troviamo in luoghi pubblici e al chiuso. La battaglia contro il Covid-19 non è ancora vinta e, se non seguiamo le regole, gli amministratori saranno costretti a prendere provvedimenti più severi. E questo nessuno lo vuole. Confido quindi nel vostro buon senso e nella vostra attenzione.

Certo che, anche questa volta ce la faremo.

𝗜𝗹 𝘀𝗶𝗻𝗱𝗮𝗰𝗼 𝗔𝗻𝗶𝗰𝗲𝘁𝗼 𝗥𝗼𝗰𝗰𝗶