OVER 40, LA TERZA DOSE DAI PRIMI GIORNI DI DICEMBRE

«Dal primo di dicembre nel nostro Paese saranno chiamate alla dose aggiuntiva anche le fasce generazionali tra i 40 e i 60 anni». Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, rispondendo al Question time alla Camera, ha annunciato l'attesa estensione della campagna vaccinale di richiamo a oltre 18 milioni e mezzo di persone. Per tutti varranno le regole già in essere per il booster di fragili, sanitari e immunizzati con J&J. E cioè il richiamo non è obbligatorio ma consente di estendere la durata del Green pass di altri 12 mesi (evitandone la scadenza), e per riceverlo dovranno essere passati almeno 180 giorni dalla seconda dose e sarà somministrato solo con vaccini ad mRna, quindi Pfizer o Moderna.

In attesa del via libera di Ema per il vaccino ai bambini tra i 5 e gli 11 anni in arrivo a dicembre, questa è considerata una mossa strategica funzionale a contenere le ripercussioni della quarta ondata di contagi già iniziata nella Penisola e responsabile della nuova impennata dei casi.