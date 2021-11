COVID/ SONO OLTRE 50 MILA LE TERZE DOSE SOMMINISTRATE FINO AD ORA IN ABRUZZO

Sono oltre 50mila le terze dosi di

vaccino contro il Covid-19 fino ad oggi somministrate in

Abruzzo. La Regione, per la dose aggiuntiva, sta seguendo le

indicazioni ministeriali. Secondo le stime il grosso della

campagna si svolgerà tra dicembre e gennaio, quando le attività

verranno aperte agli over 40 e quando per molti saranno

trascorsi i sei mesi dal completamento del primo ciclo

vaccinale.

Le somministrazioni si svolgeranno, come sta già avvenendo,

soprattutto negli hub vaccinali, ma anche nelle farmacie e dai

medici di base. La logica seguita, così come stabilito a livello

ministeriale, sarà quella dell'età.

Al momento la campagna per la dose booster è in corso per

personale sanitario, pazienti ultrafragili ed ospiti delle Rsa.

In tutto sono state somministrate 50.417 terze dosi: over 80,

26.905 somministrazioni; 70-79 anni, 6.405; 60-69 anni, 7.047;

50-59 anni, 3.939; 40-49 anni, 2.813; 30-39 anni, 2.193; 20-29

anni, 1.083; 12-19 anni, 32 somministrazioni.

In Abruzzo, ad oggi, ha completato il ciclo vaccinale (due

dosi o vaccino monodose) l'82,8% degli over 12, mentre il 2,5% è

in attesa di seconda dose. Resta senza neppure una dose il 14,7%

della platea.