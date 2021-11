RIUNIONE NO-VAX CON UN GINECOLOGO TERAMANO RADIATO: SI TEME UN CLUSTER TRA I RESIDENTI

Una riunione no-vax a Fabriano

(Ancona), all'interno della chiesa di San Sebastiano Martire in

frazione Marischio, 'ospite' del parroco don Gino Pierosara, che

a fine gennaio scorso, risultò positivo al coronavirus dopo aver

pranzato alla Casa del Clero di via Gioberti, innescando un

cluster fra i sacerdoti della diocesi di Fabriano-Matelica;

circostanza che innescò una serie di conseguenze tra cui almeno

quattro decessi (tre preti e una suora).

All'incontro in un locale che avrebbe potuto ospitare fino a 70 persone, gli

intervenuti sarebbero stati un centinaio: una dato fornito in un

video postato sulla pagina Fb di Roberto Petrella, ginecologo

no-vax radiato nel 2019 dall'ordine dei medici di Teramo, per il

quale "non esiste la parola Covid, esiste il virus influenzale.

Il vaccino è inutile e contiene sostanze pericolosissime".

Il video è stato poi eliminato ma in varie chat WhatsApp ne

circola un estratto: Petrella ringrazia il parroco don Gino per

aver fatto svolgere la riunione con un centinaio di

partecipanti, "solo un paio con le mascherine", all'interno

della chiesa.

Nel video Petrella dice di aver incontrato alla

riunione un altro prete non vaccinato e altri sacerdoti che non

si sottoporranno al vaccino. Infine ringrazia una professoressa,

senza indicarne il nome, "che ci ha ricordato Norimberga e i

campi di sterminio, qualcosa che mi ha ferito il cuore"; ed

estende il ringraziamento a tutti i partecipanti: "mi avete dato

altre energie per andare avanti". Ora a a Marischio si teme un

potenziale cluster di Covid. Tra i residenti un passaparola

invita a limitare le uscite da casa per almeno un paio di

settimane.