COVID/ ALTRI 232 NUOVI CONTAGI IN ABRUZZO, UN ANNO FA IL RECORD CON 939 CASI

Sono 232 i nuovi casi di Covid-19

accertati nelle ultime ore in Abruzzo. E' il dato più alto degli

ultimi sette mesi e, in particolare, dallo scorso 22 aprile. I

contagi sono emersi dall'analisi di 3.327 tamponi molecolari: è

risultato positivo il 6,97% dei campioni. Non si registrano

decessi recenti. L'incidenza settimanale dei contagi per

centomila abitanti sale a 83, mentre il tasso di occupazione dei

posti letto resta fermo al 6% sia per l'area non critica sia per

le terapie intensive. Esattamente un anno fa, il 14 novembre

2020, l'Abruzzo registrò il suo record in materia di nuovi casi:

furono 939. Proprio dal confronto con lo scorso anno si

capisce come oggi il trend sia più favorevole. Quel giorno ci

furono dieci morti e gli attualmente positivi al virus salirono

a 12.622, mentre oggi sono 2.993. I ricoveri erano 604 (545 in

area medica e 59 in terapia intensiva) contro gli 85 di oggi. Il

tasso di occupazione dei posti letto era al 40% per l'area

medica e al 33% per le rianimazioni, mentre l'incidenza

settimanale era a 370. Tutti i parametri, in base alle regole

odierne, sarebbero stati da zona rossa, area di rischio in cui

l'Abruzzo effettivamente finì nel giro di pochi giorni. Oggi,

invece, gli indicatori restano da zona bianca. Attualmente 74

pazienti sono ricoverati in area medica (-1 rispetto a ieri) e

undici sono in terapia intensiva (invariato), mentre gli altri

2.898 sono in isolamento domiciliare (+215). I guariti sono

79.249 (+8). Il bilancio delle vittime è fermo a 2.567. I nuovi

positivi sono residenti in provincia dell'Aquila (79), Chieti

(35), Pescara (24), Teramo (82), fuori regione (4), mentre per

otto la residenza è in accertamento.