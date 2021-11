IL COVID UCCIDE ANCORA IN ABRUZZO E AUMENTANO I RICOVERI IN TERAPIA INTENSIVA

Aumentano in Abruzzo i ricoveri, tanto in terapia intensiva quanto in area medica. Nelle ultime 24 ore, sono stati infatti trasferiti in rianimazione due pazienti, e il totale sale a 13, mentre 79 con 5 nuovi ingressi sono i ricoverati nei reparti Covid delle strutture ospedaliere regionali. Si allunga, purtroppo, anche la lista dei decessi, con la morte di una 92enne della provincia dell’Aquila. I nuovi casi di contagio accertati sono 34, 15 dei quali in provincia dell’Aquila, 4 nel Pescarese e 15 nel Teramano. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1187 tamponi molecolari e 5437 test antigenici, con un tasso di positività dello 0,5%. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 2941. Sono invece 79326 i dimessi o guariti con un aumento di 77 persone rispetto alle 24 ore precedenti