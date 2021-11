COVID/ TERZA DOSE ANCHE SENZA PRENOTAZIONE AL VIA NEGLI HUB ABRUZZESI

Da qualche giorno si può ricevere la terza dose del vaccino anti-Covid anche senza prenotazione. «Garantire la possibilità aggiuntiva di accedere alla vaccinazione direttamente presso gli hub vaccinali senza prenotazione, accanto alle procedure consuete»: così recita una circolare del commissario nazionale Francesco Paolo Figliuolo che è stata recepita anche in Abruzzo.

Al momento la dose aggiuntiva, oltre ai fragili, la possono ricevere soltanto gli over 60 e i componenti del personale sanitario che hanno ricevuto la seconda oltre sei mesi fa. Ma è stato già annunciato dal Governo il via da dicembre alla terza dose anche per i quarantenni e i cinquantenni. In Abruzzo, nel frattempo, la campagna per le terze dosi fa registrare un nuovo record: il superamento della quota delle 60mila somministrazioni da quando si è partiti il 20 settembre scorso, arrivando ieri a 63mila. Così l'Abruzzo ha coperto il 14,25% della popolazione over 60, avvicinandosi al dato nazionale del 16,45%.