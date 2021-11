COVID/ LE REGIONI CHIEDONO RESTRIZIONI SOLO PER CHI NON E' VACCINATO: «STATEVI A CASA»

Prende forza la proposta di applicare il modello austriaco (lockdown per i soli non vaccinati), ma all'italiana (declinato con il meno rigoroso sistema dei colori). Le Regioni stanno pressando perché si applichi, per le aree che vanno in giallo o in arancione, la formula austriaca: limitazioni riservate ai soli non vaccinati. Il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga (che è presidente proprio del Friuli-Venezia Giulia che venerdì, con il prossimo report, andrà al cambiamento di colore) ha spiegato che se ne parlerà nel vertice tra governatori di domani. Al Ministero della Salute fanno notare che il numero di casi in Italia non è lontanamente paragonabile a quello di altre Nazioni (la Grecia, un sesto degli abitanti del nostro Paese, ha molti più casi giornalieri, per fare solo un esempio). Si aspetta dicembre per decidere.