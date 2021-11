SANITA', BUCO MILIONARIO, PAOLUCCI: «C'E' UN BUCO MILIONARIO», VERI': «COLPA DEL COVID»

E' scontro aperto sui conti della sanità regionale, mentre torna ad aleggiare il rischio di un commissariamento dopo quello, decennale, che si è chiuso nel 2016. Secondo il centrosinistra e in particolare l'ex assessore alla Salute e attuale capogruppo del Pd in consiglio, Silvio Paolucci, già oggi l'Abruzzo sconta un buco superiore ai 100 milioni di euro che, a fine anno, potrebbe superare i 130. Cifre mostruose che fanno pensare al rischio di un commissariamento. L'attuale assessore alla Sanità Nicoletta Verì, ribalta completamente l'ottica, confermando la perdita d'esercizio al terzo trimestre 2021 (101 milioni), ma sostenendo che nello stesso periodo le spese Covid ammontano a 107 milioni: in avanzo di sei milioni. I dati ufficiali del disavanzo ancora non sono stati resi noti, ma in alcuni casi gli effetti sono già noti: in ogni caso dovrebbero aggirarsi su -20 milioni a Teramo, - 23 a Pescara, - 40 a Chieti e -38 all'Aquila. In quest'ultimo caso addirittura l'Asl ha bloccato ogni tipo di acquisto o concorso fino a fine anno. Paolucci paventa anche la possibilità che per coprire il buco si possa ricorrere persino a un aumento della tassazione e sollecita, ai dg delle Asl, chiarimenti sulla sottoscrizione dei contratti in materia di prestazioni erogate dai privati.