IL DEFICIT DA 101 MILIONI DELLA SANITA' REGIONALE FINISCE ALLA CORTE DEI CONTI, ENTRO GIOVEDI LE ASL DEVONO TRASMETTERE I DOSSIER

Il caso esploso l'altro giorno sul presunto deficit della sanità abruzzese, un buco da oltre 100 milioni - 101 per l'esattezza - che l'attuale governo regionale motiva con le spese sostenute per l'emergenza Covid (107 milioni), approderà giovedì prossimo all'attenzione della commissione Bilancio: per la prima volta, dunque, l'assemblea consiliare affronterà il tema dei conti in questo delicatissimo settore.

In vista di questo ulteriore passaggio istituzionale, ieri l'ex assessore alla Salute della giunta D'Alfonso e attuale capogruppo consiliare del Pd, Silvio Paolucci, ha sollecitato le direzioni generali delle Asl a fornire lo stato dei conti. Al momento solo l'Asl dell'Aquila ha fornito le informazioni richieste, mancano le altre tre.

Paolucci motiva questa ulteriore istanza con l'urgenza di conoscere le perdite di ciascuna azienda al terzo trimestre dell'esercizio corrente, anche per accertare il risultato consolidato della Gestione sanitaria accentrata (Gsa) nello stesso periodo e «per avere un patrimonio conoscitivo dello stato dell'arte che inevitabilmente orienterà il dibattito consiliare in vista dell'esame di alcuni documenti di programmazione strategici per la Regione». In particolare il documento di economia e finanza regionale (Defr), la legge di Stabilità e il bilancio di previsione 2022-2024. E' stata interessata anche la Corte dei Conti che dovrà dire la sua sul deficit regionale.

Secondo dati che non sono ancora ufficiali, le perdite al terzo trimestre sarebbero così ripartite: Asl di Teramo e Pescara - 23 milioni l'una, Chieti -40 e L'Aquila, appunto, -38.