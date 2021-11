VIDEO / D'ALBERTO: «SUBITO LA TERZA DOSE PER EVITARE LA ZONA GIALLA»

"E’ un dato regionale preoccupante che ci impone di alzare la soglia dell’attenzione verso le vaccinazioni. Chiedero’ a Marsilio cosa voglia fare per evitare di finire in zona gialla. Su Teramo città il dato non è preoccupante mentre lo è quello della costa dove i contagi aumentano di giorno in giorno. Per queto bisogna aprire subito la vaccinazione di massa verso la terza dose, solo questo ci salverà”. Lo ha detto il sindaco di Teramo intervenendo stamattina alla rassegna stampa di R115.

ASCOLTA D'ALBERTO SU R115