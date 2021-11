MARITO E MOGLIE MUOIONO A DISTANZA DI POCHE ORE, NON ERANO VACCINATI CONTRO IL COVID

Nonostante si sappia. Nonostante i contagi aumentano. Nonostante tutto questo ci sono ancora tante persone che continuano a non vaccinarsi. Ed i decessi sono in aumento. Ed allora accade anche che una coppia teramana che avevanno percorso insieme un lungo pezzo della loro vita sono morti a distanza di neanche 20 ore di distanza l'uno dall'altra per aver deciso di non vaccinarsi. Domenico Scianitti di 69 anni è morto venerdì alle 19, la moglie Caterina Bruzzese di 66 anni ieri pomeriggio alle 14. Non erano vaccinati contro il Covid. Si sono contagiati circa tre settimane fa: prima la Asl li ha tenuti in osservazione a casa, poi hanno contratto gravissime forme di polmonite e sono finiti in Rianimazione, vivevano a Silvi Paese. I funerali si svolgeranno domani.