AL VIA LE PRENOTAZIONI PER LA TERZA DOSE DEGLI OVER 40...DALLE 10 DI OGGI SUL PORTALE DELLA REGIONE

I quarantenni e i cinquantenni potranno prenotare la terza dose del vaccino anti-Covid a partire dalle 10 di questa mattina. La Asl teramana chiede alla cittadinanza di partecipare alla nuova campagna, per frenare l'impennata dei contagi, e di farlo prenotandosi, per rendere più facile la gestione delle somministrazioni e per evitare disagi.

L'orario del via lo ha comunicato con una nota la Regione Abruzzo, che ricorda anche come fare. «Per prenotarsi basterà collegarsi all'indirizzo web prenotazioni.vaccinicovid.gov.it inserendo il proprio codice fiscale e il numero di tessera sanitaria. Possono prenotare la somministrazione coloro che hanno ricevuto la seconda dose da almeno 6 mesi (o l'unica somministrazione del vaccino monodose)». Poi gli altri metodi: «Sarà possibile procedere alla prenotazione anche contattando il numero verde 800.00.99.66 (attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20), oppure utilizzando uno dei 270 sportelli Postamat attivi sul territorio regionale (pur senza essere clienti Poste, ma accedendo con la tessera sanitaria). Anche i portalettere in servizio in Abruzzo, attraverso i palmari a loro disposizione, potranno prenotare la vaccinazione».