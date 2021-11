VACCINI/ IN ABRUZZO SUPERATA QUOTA 100 MILA TERZE DOSI

Superano quota centomila le terze

dosi di vaccino contro il Covid-19 fino ad oggi somministrate in

Abruzzo. Il dato, stando ai dati ufficiali del Governo

aggiornati al pomeriggio, sale a 103.282. Del totale, 31.364

sono state somministrate negli ultimi sette giorni. Il dato è in

crescita del 38% rispetto al totale della settimana precedente.

Solo 2.418, invece, le prime dosi somministrate in una

settimana. La copertura vaccinale, ovvero la popolazione che ha

completato il ciclo con due dosi o con un siero monodose, è ora

all'83,2%. Senza neppure una dose più del 14% degli over 12,

cioè oltre centomila persone.

Per quanto riguarda le terze dosi, 41.630 somministrazioni

hanno riguardato gli over 80, 19.754 la fascia 70-79 anni,

18.972 quella 60-69 anni, 10.296 la fascia 50-59 anni, 6.513

quella 40-49 anni, 3.978 quella 30-39 anni, 2.055 la fascia

20-29 anni e 84 somministrazioni la fascia 12-19 anni.

Per quanto riguarda invece la copertura vaccinale, il dato è

all'89,8% per la fascia di età 70-79 anni. Seguono quella 60-69

(88,5%), quella 20-29 (86,3%), la fascia 50-59 anni (84,1%), gli

over 80 (83,3%), la fascia 40-49 anni (80,4%), quella 30-39 anni

(79%) e quella 12-19 (70%).