UN ABRUZZESE SU CINQUE E' ANCORA SENZA VACCINO

Nel giorno in cui è arrivato il via libera del Consiglio dei ministri al decreto che introduce il super green pass, in Abruzzo è scontro sul nuovo strumento che rafforza le misure anti-Covid. Eppure, al 24 novembre sono 177.138 gli abruzzesi che non hanno ancora ricevuto alcuna dose di vaccino e che, con le nuove regole salva Natale, non potranno accedere a ristoranti, cinema, feste e stadi. Il 18,5 per cento della popolazione over 12, in pratica uno su cinque non ha ancora mai ricevuto la dose. Al 24 novembre sono 103.282 le terze dosi inoculate, di cui 75.646 dosi booster e 27.636 dosi aggiuntive.