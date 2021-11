TERZE DOSI, DA MERCOLEDI, PER 200 MILA OVER 18 ANNI

Da mercoledi prossimo potranno ricevere le terze dosi, a parte che siano trascorsi cinque mesi dalla seconda, tutti i ragazzi maggiorenni d'Abruzzo. Aspettano la terza dose: 105.897 ventenni ,111.881 trentenni abruzzesi, 66.677 diciottenni e diciannovenni che si sono già vaccinati nei mesi scorsi. Per molti di loro la seconda dose scadrà verso la fine-inizio anno. Il ministero della salute sollecita il richiama con l'invito alla vaccinazione per chi ancora non l'abbia fatta.

La terza dose è importante anche alla luce della variante sudafricana ma anche per tenere alte le nostre difese. L'Abruzzo ha dose a sufficienza per immunizzare tutti. Il consiglio è quello di prenotarsi sulla piattaforma delle Poste per evitare code o chiamando il numero verde: 800.00.99.66. Gli abruzzesi hanno capito l'importanza della terza dose: le vaccinazioni infatti sono decollate e si registrano numeri importanti: venerdì si sono sfiorati i dati record di: 128 mila terze dosi in Abruzzo. Al momento i più vaccinati con le terze dosi sono stati gli ultraottantenni, poi i settantenni, i cinquantenni e i quarantenni. Terze dosi per i fragili: 7.131 e per il personale sanitario.