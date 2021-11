PRESTAZIONI DA RECORD ALL'HUB DI TERAMO: IERI SOMMINISTRATE 1.624 DOSI, PROBLEMI PER I PARCHEGGI...ANCHE PER LA STAMPA E C'E' CHI CHIEDE L'APERTURA ANCHE DI DOMENICA

Qualcuno sui social si lamenta che l'hub allestito dalla Asl al Parco della Scienza a Teramo è chiuso di domenica, qualche altro che quello di Chieti è chiuso anche di sabato. Ma a Teramo non è mai stato aperto di domenica, neppure quando l'hub stava al Parco della Scienza, evidenzia il responsabile della struttura. Oggi, conta la metà del personale rispetto a quando la sede era all'Uni.Te con prestazioni definite: eccezionali. Ieri, sabato sono state somministrate 1.624 vaccini anticovid ed un centinaio di dosi antinfluenzali, 1.300 dosi il giorno prima. Questi sono i numeri che testimoniano come i cittadini stanno recandosi all'hub per chiedere le terze dosi. Problemi invece si evidenziano per il traffico nella zona: mancano i parcheggi esterni alla struttura e la Protezione Civile impedisce l'entrata anche ai giornalisti quando il Comune convoca le conferenze stampa. Sabato a mettere fine agli ordini impartiti dalla Asl e dallo stesso Comune ci ha pensato, per fortuna, il vice sindaco Cavallari.