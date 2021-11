DIRETTORE IZS: 'CONTRO OMICRON ACCELERARE CON TERZE DOSI'

"Non dobbiamo fasciarci la testa ed essere allarmistici. Dai primi dati che abbiamo, sembra che Omicron non abbia una patogenicità maggiore rispetto alle altre. La differenza sta nella più elevata trasmissibilità, cioè si muove più celermente.

Questo, ripeto, dai primi dati: risposte più precise ne avremo nei prossimi 15 giorni. In ogni caso non troverà terreno fertile in

Italia, dato che la popolazione è quasi completamente vaccinata. Le varianti Alfa e Delta, senza vaccino si sono diffuse rapidamente, ma già la variante Delta Plus, arrivata la scorsa estate, con il 70 per cento della popolazione vaccinata, non ha attecchito: quindi bisogna accelerare con le terze dosi": così, all'Adnkronos, Nicola D'Alterio, direttore generale dell'Istituto zooprofilattico dell'ABRUZZO e del Molise, con sede a Teramo.