ASL / UN CONVEGNO PER FARE IL PUNTO SULLA DEMENZA NEL PERIODO COVID

Un importante convegno organizzato dal dottor Gabriele Manente responsabile della Stroke Unit ASL Teramo, si svolgerà in presenza presso l'aula convegni OC Teramo, per sabato 4 dicembre 2021 sul tema della demenza. Trattasi di una grave patologia organica del cervello che colpisce ogni anno un numero maggiore di persone a causa dell'invecchiamento della popolazione.

Nel convegno (che si esplicherà a numero chiuso con le più scrupolose norme di sicurezza per il covid) verranno toccati per la prima volta i temi della prevenzione ma anche quelli delle prospettive terapeutiche, dell'affinamento delle tecniche diagnostiche, nonchè le problematiche comportamentali, gli aspetti medici legali e quelli dell'assistenza del paziente in fase terminale a livello Territoriale domiciliare. Non mancheranno riferimenti al rischi cognitivi correlati al covid.