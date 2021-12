COVID / TANTISSIMI ABRUZZESI IN FILA PER LA TERZA DOSE

Corre la campagna vaccinale spinta soprattutto dalle terze dosi: venerdì sono state 423.611, per un totale di quasi otto milioni.

Le somministrazioni complessive sono state 486.599 portando il totale a quota 97.959.273.

Nuovo record per le richieste di green pass:venerdì sono state 1.240.703. Anche in Abruzzo la terza dose sta richiamando al vaccino migliaia di persone. Intanto nella nostra regione sono 102 i ricoverati in area medica e 10 in terapia intensiva mentre 4776 sono in isolamento domiciliare