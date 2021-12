I NON VACCINATI HANNO RISCHIO MORTE NOVE VOLTE PIÙ ALTO, SI PREPARA LA CAMPAGNA PER I BAMBINI 0 - 5 ANNI

È verosimile che nel primo semestre del prossimo anno arrivi la vaccinazione per i bambini da 0 a 5 anni. Così Giorgio Palù, presidente dell'Aifa e membro del Cts. Primo caso di positività alla variante Omicron del Covid in Alto Adige. Si tratta di una donna rientrata dal Sudafrica a fine novembre. Gli ultimi dati dell'Istituto Superiore di Sanità mostrano che per un non vaccinato il rischio, rispetto a un vaccinato da meno di 5 mesi, è 10 volte maggiore di ricovero, 16 volte maggiore di terapia intensiva, 9 volte maggiore di morte. Dopo 5 mesi dal vaccino, la copertura dalla malattia scende al 44%, ma quella dal rischio di malattia severa è del 93% a meno di 5 mesi e 85% oltre quella data.