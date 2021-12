VIDEO / BOOM ANTICORPI MONOCLONALI, SONO 230 I PAZIENTI. I RICOVERATI NO VAX SONO OLTRE IL 70%

Mai visti tanti pazienti trattati con gli anticorpi monoclonalii mentre i malati ricoverati risultano per il 70% no vax. La Asl di Teramo, prima in Abruzzo, ha sottoposto a terapia 230 pazienti: sono oltre 180 quelli trattati al Mazzini e 50 alla Rsa di bivio Bellocchio, struttura diretta da Eleonora Sparvieri, così come le Usca.

ASCOLTA ANTONELLA D'ALONZO SU R115