LA DENUNCIA DI UNA MAMMA PREOCCUPATA/ “PIOVONO” BIMBI POSITIVI IN TRE CLASSI E LA ASL NON FA NULLA

Vorrei portare a conoscenza della situazione veramente incresciosa che si sta verificando alla scuola primaria di Nepezzano, un piccolo plesso che conta solo 5 classi. Io sono la mamma di un binmbo di prima, il tutto è iniziato mercoledì scorso con una docente risultata positiva, docente che insegna egregiamente in tre delle cinque classi. Tutti i bambini delle tre classi sono stati immediatamente messi in DAD da giovedì 2 dicembre e lunedì 6 sono stati sottoposti a tampone. In prima sei dei dodici bambini sono risultati positivi, in totale nelle tre classi sono risultati positivi 11 alunni su un totale di 38.Tutto tace la ASL non ha contattato nessuno dei positivi per sottoporre a tampone i familiari conviventi, la scuola idem. Siamo stati lasciati in balia degli eventi. Il Presidio Covid di Teramo dice che la Referente Covid della scuola deve comunicarci qualcosa, la referente Covid attende ovviamente comunicazioni dalla ASL. Oggi è un festivo ma le pandemie non conoscono feste. Siamo in presenza di un vero e proprio focolaio. Ci sono bimbi positivi che hanno fratelli/sorelle in classi aperte non in dad, e del trasporto scolastico vogliamo parlarne? Perché la Asl non dispone il tampone per il personale ATA che oltretutto è quello che deve procedere alla sanificazione? Perchè il Comune non decide una sanificazione straordinaria dell'Istituto?