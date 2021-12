CONTAGI ALLA SCUOLA DI NEPEZZANO «LA ASL NON ABBANDONA NESSUNO»

La Asl non abbandona nessuno, tantomeno gli alunni della scuola primaria di Nepezzano e le loro famiglie. Tutti i familiari di coloro che sono risultati positivi nella scuola sono stati contattati dall’Ucat che ha dato chiare indicazioni perché rimangano in isolamento fiduciario. “E ora tutti gli alunni saranno convocati secondo la tempistica prevista dalle normative vigenti per l’effettuazione dei tamponi”, informa il direttore dell’Ucat, Giandomenico Pinto.

“La Asl di Teramo è impegnata in prima linea nell’affrontare la pandemia”, commenta il direttore generale della Asl, Maurizio Di Giosia, “impiegando al massimo tutto il proprio personale. Stiamo assistendo a una recrudescenza dei contagi: siamo in piena quarta ondata. Ogni giorno abbiamo in media 15 scuole con positivi, che sono tutti da tracciare. A questi si aggiunge un altro centinaio di positivi, al giorno, tutti da “tamponare”. Noi stiamo facendo tutto il possibile in un clima di grande pressione. Riusciamo comunque, grazie all’impegno del personale e a un’organizzazione ormai rodata, a tenere sotto controllo il territorio. Non abbandoniamo nessuno, chiediamo solo un minimo di pazienza”