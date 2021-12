LA ASL APRE DUE NUOVI CENTRI VACCINALI: A SANT'OMERO E A VILLA ROSA

La Asl apre altri due centri vaccinali spoke. Con la determinante collaborazione dei medici di medicina generale e il supporto dei Comuni, mercoledì saranno aperti due centri vaccinali in Val Vibrata, precisamente a Villa Rosa e a Sant’Omero.

“Salgono dunque a sette i centri nel territorio della Asl di Teramo”, commenta il direttore generale, Maurizio Di Giosia, “stiamo dando attivazione a un piano per questa seconda fase della campagna vaccinale con l’obiettivo di venire incontro alle esigenze dei cittadini, evitando loro il più possibile di spostarsi, e dunque incentivando così le immunizzazioni. Man mano che si creeranno le condizioni, prevediamo di aumentare il numero di punti vaccinali, sempre con accordi con i medici di medicina generale”.

Scendendo nel dettaglio, lo spoke vaccinale a Villa Rosa di Martinsicuro sarà aperto nel distretto sanitario in via Amendola: sarà in funzione il mercoledì, giovedì, venerdì con orario 9-13; 15-19. E’ prevista la somministrazione di circa 240-250 vaccini al giorno. Lo spoke di Sant’Omero sarà invece aperto nella sala polifunzionale: sarà in attività mercoledì con orario 9-13 e giovedì e venerdì tutta la giornata. L’accesso ai due centri è riservato esclusivamente a cittadini prenotati sul portale Poste.

"L'apertura dello spoke vaccinale di Villa Rosa”, dichiara il sindaco di Martinsicuro, Massimo Vagnoni, “è una notizia importante per la nostra comunità in un momento in cui dobbiamo fare di tutto per rendere più agevole la campagna vaccinale per i nostri cittadini. Ringrazio la Asl di Teramo per aver messo in campo tutto quanto necessario per attrezzare l’area, prima occupata dalla dialisi, in modo da poter ospitare in maniera adeguata l’hub vaccinale sul nostro territorio. Inoltre voglio ringraziare il personale medico che si è reso disponibile per la somministrazione dei vaccini e tutti i volontari della Croce Verde che saranno presenti nella struttura e forniranno il supporto logistico a quanti si recheranno presso il centro per il vaccino. L'auspicio è che tanti cittadini si rechino a vaccinarsi e che la campagna prosegua in maniera serrata, così da proteggere il maggior numero di persone possibile contro questo terribile virus”.

“L’apertura di questo centro a Sant’Omero”, commenta Andrea Luzii, sindaco di Sant’Omero, “è importante non solo per i residenti nel nostro comune, ma anche perché punto di riferimento per la parte interna e centrale della Val Vibrata. Un importante incentivo a immunizzarsi per i cittadini, che troveranno un punto vaccinale vicino casa. Importante soprattutto per i soggetti fragili che non saranno costretti a percorrere distanze importanti. Ringrazio i medici di base che hanno dato la propria disponibilità a gestire il centro e il personale della Protezione civile e ovviamente la Asl di Teramo”.