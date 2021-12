SOMMINISTRAZIONI RECORD DI TERZE DOSI IN ABRUZZO: SIAMO A 250 MILA

Si avvicinano a quota 250mila le terze dosi di vaccino contro il Covid-19 somministrate in Abruzzo. In base all’ultimo aggiornamento è coperto il 20,5% della platea. Del totale, 56.019 dosi sono state somministrate negli ultimi sette giorni, con il picco di 11.836 unità registrato ieri.

Precisamente sono a 243.179 gli abruzzesi che si sono sottoposti al “booster”. Ieri tra prime, seconde e terze dosi sono state somministrate 13.840 vaccinazioni. Si tratta del dato più alto degli ultimi mesi e, cioè, da quando è partita la campagna sulle terze dosi e da quando l’estensione del Green pass ha fatto risalire i numeri delle prime dosi. In totale sono 5.227 le prime dosi somministrate in una settimana, dato in crescita rispetto alla settimana precedente. I numeri sono aumentati in particolare negli ultimi giorni, per effetto dell’introduzione del super Green pass.

Intanto la copertura vaccinale, ovvero la popolazione che ha completato il ciclo con due dosi o con un siero monodose, è all’83,9%. Il 13,9% della platea – cioè oltre 150mila persone over 12 – è senza neppure una dose.