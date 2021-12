LA UIL TORNA A CHIEDERE ALLA ASL IL PAGAMENTO MANCATO DELLE INDENNITA' COVID

Dette indennità risultano essere state pagate solo per l’anno 2020 e non per l’anno in corso diversamente da quanto previsto dal Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, vale a dire per tutta la durata dell’emergenza.

Considerato che a tutt’oggi si vive in stato di emergenza ( prorogato fino al 31/12/2021) e che tutto il personale in servizio presso il 118, Pronto Soccorso, Rianimazione e Pneumologia) opera quotidianamente nella gestione dell’emergenza epidemiologica determinata dal COVID-19, le indennità fin qui maturate vanno inderogabilmente riconosciute e pagate anche per l’anno 2021.

Alla luce, anche, dell’attuale quarta ondata Covid, appare doveroso rispettare e riconoscere l’impegno del personale direttamente coinvolto nell’assistenza ai malati e non essere ulteriormente umiliato.

Per quanto sopra e al fine di evitare eventuali contenziosi, con la presente si chiede il pagamento di tutte le indennità in tempi ragionevolmente brevi.

In attesa di un positivo riscontro alla presente, si formulano distinti saluti.

Il segretario Territoriale UIL FPL Teramo

Alfiero Antonio Di Giammartino