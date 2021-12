COVID, RISCHIO ZONA GIALLA PER L'ABRUZZO: TERAMO E' IL COMUNE PIU' COLPITO

L'Abruzzo peggiora sul fronte ricoveri e si fa sempre più concreto il rischio zona gialla. Il tasso di occupazione della terapia intensiva sale al 10%, arrivando a toccare la soglia per la retrocessione di colore. Il dato preoccupa soprattutto alla luce della crescita costante della curva epidemiologica e del superamento, avvenuto ormai da mesi, dell'altro parametro: l'incidenza settimanale per centomila abitanti, sopra quota 150 da mesi in Abruzzo, a fronte di un limite di 50.

Ieri a perdere la vita nel reparto di malattie infettive del Mazzini di Teramo: F.B., 97 anni di Aba Adriatica. L'anziano non era vaccinato ed era ricoverato dal 3 dicembre. Uno dei due figli è anch'egli ricoverato in ospedale a causa del Covid. Nelle ultime ore il Comune più colpito con 14 positivi è stato Teramo che ha raggiunto quota 277, più 4 persone ricoverate.

«I numeri ci dicono che i contagi da Covid purtroppo stanno crescendo sull'intero territorio provinciale. Di conseguenza dobbiamo fare di tutto per allontanare lo spettro dell'ingresso nella zona gialla», afferma il sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto. «Dai dati si evince anche che il range della popolazione più compita è quella dei giovani tra gli 11 e i 19 anni. Quindi in età scolare e per questo motivo e capire come intervenire ho indetto una riunione ristretta dei sindaci su come intervenire».