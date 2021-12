VIDEO / NELLE FARMACIE DELLA PROVINCIA DI TERAMO E' CORSA AI TAMPONI

Nelle farmacie è corsa ai tamponi rapidi e alle vaccinazioni, anche per i giovani e per le prime dosi di ex no vax. E’ quanto sta accadendo in tutta la provincia di Teramo con la ripresa dei contagi della quarta ondata. Vediamo com’è la situazione a Giulianova, dove tra l’altro è anche iniziata la vaccinazione dei bimbi tra 5 e 11 anni all’ex Ospizio Marino al lido.

IL SERVIZIO SU R115