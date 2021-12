SONO CENTINAIA I CASI DA VARIANTE OMICRON IN ABRUZZO: E' RESPONSABILE DEL 50% DEI CONTAGI

"La variante Omicron è decollata in Abruzzo e circola rapidamente. Ora è responsabile del 40-50%

dei positivi: nel giro di dieci giorni siamo passati dal primo

caso a centinaia di casi". Lo dice all'ANSA Liborio Stuppia,

direttore del laboratorio di Genetica molecolare - Test Covid-19

dell'università 'd'Annunzio' di Chieti, struttura che si occupa

del processamento dei tamponi del Chietino e del sequenziamento

per le province di Pescara e Chieti. "Quando la variante Alfa

(prima chiamata inglese, ndr) si impose sul nostro territorio -

sottolinea l'esperto - ci volle almeno un mesetto. Ora, invece,

la Omicron corre velocissima. Io sono impressionato da questa

rapidità". Ufficialmente sono 14 i casi confermati con il

sequenziamento: quattro individuati dal laboratorio

universitario e dieci dall'Istituto Zooprofilattico di Teramo

(sei nell'Aquilano e quattro nel Teramano). Ma i casi reali,

considerato che gli strumenti disponibili consentono di

individuare la presenza della variante anche prima del

sequenziamento, sono ormai centinaia. Solo oggi, nel laboratorio

diretto da Stuppia, ne sono stati individuati oltre 70, che in

base alle stime dovrebbero arrivare ad un centinaio a fine

giornata, pari a circa la metà dei positivi odierni.