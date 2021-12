QUARANTENA BREVE (3-5 GIORNI) PER CHI HA LA TERZA DOSE, IL PAESE RISCHIA LA PARALISI

Le regole delle quarantene cambieranno, saranno alleggerite per chi ha completato il ciclo vaccinale anche con la terza dose. Il Cts si esprimerà domani alle 11. Il Paese non può reggere l'urto di milioni di persone bloccate a casa in quanto contatti stretti di positivi: si fermerebbero i servizi pubblici, si sguarnirebbero le forze dell'ordine, mancherebbero medici e infermieri. Il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, ipotizza che con l'attuale ritmo di crescita dei contagi tra due settimane potremmo trovarci con 10 milioni di persone che non potranno uscire di casa e andare al lavoro perché contatti stretti di positivi. Sarebbe la paralisi. Il governo prepara una nuova regolamentazione per tagliare l'isolamento a chi ha completato il ciclo vaccinale, terza dose compresa. Ieri il ministro Speranza, molto cauto, ne ha parlato con il commissario Figliuolo. In sintesi: oggi il vaccinato contatto stretto di un positivo deve isolarsi per 7 giorni. Questo periodo sarà ridotto a tre-cinque giorni. Questa strategia avrà un effetto collaterale importante: sarà di stimolo alla corsa alla terza dose. Tra le proposte anche la formula di eliminare del tutto l'isolamento, ma solo dopo un tampone negativo.