COVID/ RICOVERATO A PNEUMOLOGIA ALBERTO POMPIZI: E' STATO CONTAGIATO DAL FIGLIO

E' ricoverato perchè positivo da Covid al Mazzini di Teramo, Alberto Pompizi, segretario provinciale PSI. E' affetto da una brutta polmonite bilaterale ed è ricoverato al reparto di Pneumologia. Pompizi, 73 anni, è stato contagiato in famiglia e, viste le condizioni che peggioravano di ora in ora, è stato portato al nosocomio teramano, non è intubato.

A contagiarlo sarebbe stato il figlio, tornato da una gita; all'inizio non sembrava cosa grave, poi le cose sono precipitate ma le sue condizioni stanno migliorando. Pompizi si è vaccinato nello scorso mese di maggio con il mono-dose Johnson & Johnson, e stava aspettando il richiamo.