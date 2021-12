LOTTA AL COVID/ IL COMUNE DI MONTORIO ORGANIZZA UNO SCREENING DI MASSA PER TUTTI I RESIDENTI

Il Comune di Montorio organizza per giovedì 30 dicembre una giornata di test antigenici rapidi gratuiti per tutti i residenti a Montorio e nella vicina Tossicia.

Tutti i cittadini, che lo vorranno, potranno recarsi al Palazzetto dello Sport di via Pigliacelli, senza prenotazione, dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 19.00.

“In questi giorni ci sono tantissime richieste per eseguire un tampone di controllo, con un carico non sostenibile in tempi rapidi. Abbiamo così deciso di organizzare una campagna dedicata, considerando che i casi stanno aumentando in tutta la provincia e che durante le festività ci sono più occasioni di socializzazione e, di conseguenza, rischi di contagio”. È il commento del sindaco di Montorio, Fabio Altitonante.

“Ringraziamo tutti i volontari di protezione civile e i medici di base, che si sono messi subito a disposizione per supportarci in modo volontario, gratuitamente”, conclude.