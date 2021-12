VACCINI / GIA' 843 BAMBINI VACCINATI NEL TERAMANO, PER GLI ADULTI LA ASL ORGANIZZA NUOVI OPEN DAY A SILVI E GIULIANOVA

Le misure messe in atto dalla Asl per fronteggiare l’eccezionale richiesta di somministrazioni di vaccini da parte della popolazione hanno sortito l’effetto sperato. Nell’hub al Parco della Scienza si sono ridotte sensibilmente le file e contemporaneamente da oggi ha iniziato a funzionare il centro vaccinale allestito al Mazzini (orario 9-13).

La Asl torna a raccomandare di prenotarsi attraverso il sistema Poste, in modo da evitare il disagio di lunghe attese e nel contempo favorire l’organizzazione del lavoro al personale sanitario. Ci sono 17mila slot liberi fino al 31 gennaio nei centri vaccinali del Teramano.

Finora sono state inoculate 91.116 terze dosi, pari al 30,56% della popolazione. Le dosi pediatriche sono state invece 843.

Per dare ulteriori risposte alle richieste della popolazione durante le festività sono state organizzate iniziative straordinarie. Il 2 gennaio al Palasport di via Po a Silvi dalle 8 alle 20 sarà organizzato un open day. Anche in questo caso è vivamente raccomandata la prenotazione: verrà data la possibilità di vaccinarsi anche a chi non ha l’appuntamento, ma con tempi diversi. A Giulianova, invece, nel centro vaccinale I Pioppi, si terrà una giornata interamente dedicata le vaccinazioni il 2 gennaio, e altre due mattinate (dalle 9 alle 14) mercoledì 5 e venerdì 7 gennaio, sempre con prenotazione.

“In 24 ore abbiamo risolto la situazione di criticità verificatasi lunedì scorso, comune peraltro a tantissimi altri centri vaccinali in Italia, dettata soprattutto dai timori per la diffusione della variante Omicron che hanno indotto la popolazione a vaccinarsi, soprattutto con le terze dosi”, dichiara il direttore generale della Asl, Maurizio Di Giosia, “grazie alla disponibilità del nostro personale abbiamo aumentato l’offerta vaccinale in tempi brevi, riducendo al minimo i disagi. Chiediamo la collaborazione dei cittadini, invitandoli a prenotarsi”.